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17:19, 5 июня 2023Ценности

Врач назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ

Врач Хрептик назвала неправильно подобранный филлер главной ошибкой при увеличении губ

Фото: Vlad Egorov / Unsplash

Врач-косметолог и дерматовенеролог Марина Хрептик назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Эксперт пояснила, что к нежелательному результату могут привести неправильно подобранный филлер или введение чрезмерного количества препарата. «Врач должен предупредить о том, какой результат будет и какую форму губ получит пациент. Далее определяется филлер и количество препарата в шприце», — пояснила Хрептик.

Доктор уточнила, что иногда после коррекции клиентки получают слишком большие губы. По ее словам, в 90 процентах случаев к такому результату приводит желание пациента, а не ошибка врача.

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В заключение косметолог напомнила, что особой подготовки процедура не требует. Однако специалист рекомендовала клиентам, склонным к герпетическим высыпаниям, за три дня до увеличения губ пропить противовирусное средство.

В мае пластический хирург и косметолог Надежда Петраш раскрыла россиянам внешние признаки накачанных губ. Специалист посоветовала обратить внимание на отсутствие естественных складок на поверхности кожи, которые кажутся прозрачными.

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    Екатерина Ештокина
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