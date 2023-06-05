Врач назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ

Врач Хрептик назвала неправильно подобранный филлер главной ошибкой при увеличении губ

Врач-косметолог и дерматовенеролог Марина Хрептик назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Эксперт пояснила, что к нежелательному результату могут привести неправильно подобранный филлер или введение чрезмерного количества препарата. «Врач должен предупредить о том, какой результат будет и какую форму губ получит пациент. Далее определяется филлер и количество препарата в шприце», — пояснила Хрептик.

Доктор уточнила, что иногда после коррекции клиентки получают слишком большие губы. По ее словам, в 90 процентах случаев к такому результату приводит желание пациента, а не ошибка врача.

В заключение косметолог напомнила, что особой подготовки процедура не требует. Однако специалист рекомендовала клиентам, склонным к герпетическим высыпаниям, за три дня до увеличения губ пропить противовирусное средство.

В мае пластический хирург и косметолог Надежда Петраш раскрыла россиянам внешние признаки накачанных губ. Специалист посоветовала обратить внимание на отсутствие естественных складок на поверхности кожи, которые кажутся прозрачными.