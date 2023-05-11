Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:57, 11 мая 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам внешние признаки накаченных губ

Косметолог Петраш посоветовала обратить внимание на отсутствие складок на поверхности губ

Фото: Cesar La Rosa / Unsplash

Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш раскрыла россиянам внешние признаки накаченных губ. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалист посоветовала обратить внимание на отсутствие естественных складок на поверхности кожи упомянутой части лица, которые кажутся прозрачными. «Второй момент — это наличие выраженного валика в области красной каймы губ, контур которых более подчеркнутый. При увеличении губ валик по размерам может быть более 1 миллиметра. Также при переходе кожной части в слизистую становятся заметными белые шарики — это выходные протоки желез, так как во время инъекций губы выворачиваются на наружу», — пояснила Петраш.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

Помимо этого, эксперт отметила линию Риккетса, которая представляет собой прямую, соединяющую подбородок и кончик носа. «В идеале линия Риккетса должна проходить в четырех миллиметрах от верхней губы и в двух — от нижней. При увеличении губ с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты эти пропорции не соблюдаются, так как губы сильно выдаются вперед», — рассказала врач.

В заключение медик добавила, что при чрезмерной коррекции гель может перейти на кожную часть, вследствие чего становятся заметны «гиалуроновые усы».

В апреле косметолог раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров. Врач рассказала, что ограничивается введением 0,5 миллилитра препарата своим пациенткам. Данное решение она аргументировала тем, что в губах недостаточно места для большего количества наполнителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Минюсте заявили о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции. Зачем это нужно?
Мировых лидеров призвали защитить народ Молдавии от властей
Девочка получила пулю в затылок во время игры в прятки и выжила
Звезда боевиков 90-х Дольф Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с раком
Врач раскрыл неочевидный признак повышенного уровня сахара
Новый ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в зону ответственности ТОФ
В аэропорту Москвы российский самолет сбил собаку
Врач раскрыла россиянам внешние признаки накаченных губ
Россиянин избил женщину на глазах у ее ребенка и попал на видео
Винер заявила о желании МОК причислить российских спортсменов к бомжам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.