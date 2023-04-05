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14:42, 5 апреля 2023Ценности

Косметолог раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров

Врач dental_babe8: при увеличении губ следует ограничиваться 0,5 миллилитра филлеров

Кадр: @EROTEME / TikTok

Челюстно-лицевой хирург и косметолог с никнеймом @dental_babe8 из Лондона раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok-аккаунте.

Врач рассказала, что ограничивается введением 0,5 миллилитра препарата своим пациенткам. Данное решение она аргументировала тем, что в губах недостаточно места для большего количества наполнителя. Избыток материала может привести к миграции, что негативно скажется на внешности. «Вы будете выглядеть так, будто у вас есть усы», — заявила специалистка.

В качестве примера подобного неудачного увеличения губ она привела участницу британского реалити-шоу «Остров любви» Оливию Хокинс. По словам эксперта, чтобы исправить ситуацию, девушке следует растворить филлеры.

Ранее медсестра, которая 20 лет вводила себе ботокс, рассказала о последствиях уколов. 55-летняя женщина заявила, что часть мышц лица утратила подвижность.

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Алина Гостева
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