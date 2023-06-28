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21:08, 28 июня 2023Спорт

Моуриньо дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Италии

Главного тренера «Ромы» Моуриньо дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Италии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Италии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

60-летнего специалиста наказали за его комментарии в адрес главного арбитра матча против «Монцы» Даниэле Киффи. Встреча в рамках 33-го тура Серии А завершилась со счетом 1:1, после чего команда из Рима выпала из зоны еврокубков. После игры Моуринью назвал Киффи худшим судьей из всех, что он когда-либо видел.

Отмечается, что, помимо дисквалификации, тренеру назначили штраф в размере 50 тысяч евро. Моуриньо будет отбывать дисквалификацию с начала сезона-2023/2024. Матчи начнутся 19 августа.

Моуриньо известен по работе в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. «Рому» он возглавил в 2021 году и выиграл вместе с командой Лигу конференций.

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    Ксения Курашкина
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