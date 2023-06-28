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13:24, 29 июня 2023Наука и техника

В Канаде из-за Украины испытали багги с ПТРК

The Drive: канадская армия из-за Украины испытала багги MRZR с ПТРК BGM-71 TOW

Фото: Canadian Armed Forces

Канадская армия для Украины испытала багги MRZR с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) BGM-71 Tube-launched Optically-tracked Wire-guided (TOW). Об этом сообщает The Drive.

«Эти усилия начались в конце прошлого года, поскольку войска на Украине уже более года используют вездеходы, багги и другие очень легкие транспортные средства в качестве мобильных противотанковых платформ», — пишет издание.

Тесты, о которых сообщает The Drive, прошли 31 мая в канадской провинции Онтарио. Их целью стало добавление к MRZR противотанковых средств, что увеличивает маневренность в условиях бездорожья и предоставляет дополнительную огневую мощь.

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Отмечается, что современные пусковые установки BGM-71 TOW оснащены оборудованием дневного и ночного видения.

В апреле 2021 года издание сообщило, что армия США запланировала заменить ПТРК BGM-71 TOW новым комплексом, способным быстрее поражать цели на минимум в два раза большей дальности.

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    Иван Потапов
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