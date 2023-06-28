В США рассказали о последствиях военного мятежа Пригожина для России

Bloomberg: мятеж в России повышает перспективы поставок американского оружия на Украину

Неудавшийся мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России повышает перспективы поставок американского оружия на Украину. О таких последствиях Bloomberg рассказал бывший американский чиновник, знакомый с логикой действий администрации президента США Джо Байдена.

По его мнению, события в России усилят в Вашингтоне позиции тех, кто стремится оказать более значительную помощь Киеву. «Позиции союзников, настаивавших на более агрессивной поддержке, укрепятся, так как беспорядки подчеркивают уязвимость [президента России Владимира] Путина», — сказано в публикации.

В свою очередь, главный исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что ЧВК представляла значительную силу на фронте, которая помогла России «продвинуться вперед на поле боя». «Если "Вагнер" уйдет как организация, вполне возможно, что это может нанести ущерб положению России», — заключил он.

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

Американская разведка знала многие детали плана мятежа «Вагнера». Имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной. Как указали собеседники телеканала CNN, исключением стала только Великобритания. «Даже в самих США об этих данных были осведомлены лишь восемь членов Конгресса, имеющих допуск к государственной тайне», — отмечал телеканал.