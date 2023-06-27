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21:23, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Разведка США получила детали плана мятежа Пригожина

CNN: разведка США знала многие детали плана мятежа Пригожина

Американская разведка знала многие детали плана мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной, заявляют собеседники телеканала. Как указывают собеседники телеканала, исключением стала только Великобритания. «Даже в самих США об этих данных были осведомлены лишь восемь членов Конгресса, имеющих допуск к государственной тайне», — говорится в материале.

Однако, как отмечает телеканал, американская разведка не знала дату начала мятежа. Источники CNN полагают, что Пригожин принял решение осуществить свой план после того, как 10 июня Минобороны РФ заявило, что все бойцы ЧВК Вагнера должны будут подписать армейские контракты.

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    Екатерина Подвигина
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