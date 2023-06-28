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12:48, 28 июня 2023Ценности

Оксана Самойлова высказалась по поводу любви ее 11-летней дочери к макияжу

Оксана Самойлова высказала недовольство по поводу любви ее 11-летней дочери к макияжу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова высказалась по поводу любви ее старшей дочери к макияжу. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала фотографию 11-летней Ариелы из ресторана, на котором последняя запечатлена с распущенными волосами и мейкапом в нюдовых оттенках. «Красится в 11 лет и считает себя очень взрослой. Меня это, конечно, бесит, и я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы», — высказалась предпринимательница.

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Однако Самойлова уточнила, что не ругает дочь за ее увлечения вопреки своему недовольству. «Я не могу насильно запрещать взрослеть», — заявила в заключение бизнесвумен.

В июле 2021 года Оксана Самойлова подготовила в день рождения дочери Ариэлы сюрприз, состоящий из трех частей. Сперва мать и дочь отправились в бутик французского модного дома Louis Vuitton, где девочка выбрала свою первую сумку люксового бренда. Затем знаменитость показала на видео, как они с Ариелой заселяются в президентский люкс отеля Four Seasons с видом на Кремль. Наконец, девочка провела три часа в роскошном спа-комплексе.

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    Карина Черных
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