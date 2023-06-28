75-летняя женщина примерила молодежные наряды и восхитила пользователей сети

75-летняя блогерша Кэндис примерила длинное платье с глубоким разрезом в области бедер

Блогерша зрелого возраста Кэндис (фамилия неизвестна) примерила молодежные наряды и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 94,4 тысячи подписчиков.

Известно, что 75-летняя инфлюэнсерша с никнеймом lifeinmy70s регулярно публикует ролики, в которых предстает в стильных предметах гардероба. В одном из последних видео женщина продемонстрировала свой внешний вид в черном вечернем платье.

Помимо этого, она примерила образ, состоящий из синих классических брюк и блузы в тон, а также длинное платье с глубоким разрезом в области бедер и босоножки на высоких каблуках. «Мои наряды в 75 лет», — подписала публикацию Кэндис.

Зрители, в свою очередь, оценили внешность юзерши в комментариях под постом. «Какая потрясающая женщина!», «Мне 19, и у меня намного меньше вещей в гардеробе», «У меня мурашки по коже от нее, просто королева», «Дело в том, что после 50 нам становится все равно, что думают другие. Совсем», — написали они.

В мае 60-летняя женщина в молодежном наряде ответила на критику своей внешности в сети. На размещенных кадрах женщина предстала в черном обтягивающем топе и жакете с леопардовым принтом. Она нанесла макияж в нейтральных тонах и сделала укладку на коротких волосах.