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20:35, 4 мая 2023Ценности

60-летняя женщина в молодежном наряде ответила на критику своей внешности в сети

60-летняя блогерша Кэти показала внешность в жакете с леопардовым принтом и черным топом

Кадр: @notyourgrandmasover60

Блогерша Кэти (фамилия неизвестна) показала внешность, надев молодежный наряд и ответила на критику хейтеров в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 47,7 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 60-летняя инфлюэнсерша с никнеймом notyourgrandmasover60 предстала в черном обтягивающем топе и жакете с леопардовым принтом. Она нанесла макияж в нейтральных тонах и сделала укладку на коротких волосах. На женщине также многочисленными украшения — колье, кольца и серьги. «Мне 65, но когда мне было 20, то я одевалась примерно так же», — иронично процитировала юзерша один из поступивших в свой адрес комментариев.

В свою очередь Кэти заявила, что выбранный человеком стиль не может ограничиваться возрастом. «Я бабушка, но я вовсе не пытаюсь молодиться, я одевалась так всегда», — пояснила она.

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Подписчики оценили поступок женщины в комментариях под постом. «Принимать свой возраст не значит полностью отказаться от стиля. Ты выглядишь потрясающе», «Мне нравятся все ваши наряды! Мне 82 года, и я вас полностью поддерживаю, я тоже буду одеваться так, как захочу», — поддержали они.

В феврале 66-летняя женщина примерила молодежный наряд и восхитила пользователей сети. В размещенном ролике инфлюэнсерша продемонстрировала образ, состоящий из рваных джинсов и черной футболки с врезами из сетки. Помимо этого, юзерша дополнила свой наряд наручными часами и солнцезащитными очками.

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Екатерина Ештокина
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