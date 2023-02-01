Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 1 февраля 2023Ценности

66-летняя женщина примерила молодежный наряд и восхитила пользователей сети

66-летняя блогерша Анна примерила рваные джинсы и восхитила подписчиков

Кадр: @ANNAB448 / TikTok

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) примерила молодежный наряд и восхитила пользователей сети внешним видом. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 75 тысяч подписчиков.

В размещенном ролике 66-летняя инфлюэнсерша с никнеймом annab448 продемонстрировала образ, состоящий из рваных джинсов и черной футболки с врезами из сетки. Помимо этого, женщина дополнила свой наряд наручными часами и солнцезащитными очками. «Чувствую себя на 29 лет, несмотря на мой истинный возраст», — подписала Анна видео.

Зрители, в свою очередь, оценили внешность героини публикации в комментариях под постом. «Как же прекрасно вы выглядите!», «Сразу видно, что вы счастливы», «Потрясающе!» — заявили они.

Ранее в январе подписчики раскритиковали блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша предстала перед пользователями сети в джинсах прямого кроя, ярко-розовом топе и укороченной куртке-бомбере оверсайз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку
Звезда «Теории большого взрыва» вернул в продажу дом с большой скидкой
Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников
Записавший привет из Мексики российский депутат поедет в зону СВО
В Москве неизвестный зарезал двоих мужчин и поджег квартиру
21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу
В японском парламенте поставили прямоту Путина в пример Кисиде
Раскрыт неожиданный признак несчастливых отношений
Обнаруженная в Херсонской области яма с боеприпасами попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.