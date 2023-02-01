66-летняя женщина примерила молодежный наряд и восхитила пользователей сети

66-летняя блогерша Анна примерила рваные джинсы и восхитила подписчиков

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) примерила молодежный наряд и восхитила пользователей сети внешним видом. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 75 тысяч подписчиков.

В размещенном ролике 66-летняя инфлюэнсерша с никнеймом annab448 продемонстрировала образ, состоящий из рваных джинсов и черной футболки с врезами из сетки. Помимо этого, женщина дополнила свой наряд наручными часами и солнцезащитными очками. «Чувствую себя на 29 лет, несмотря на мой истинный возраст», — подписала Анна видео.

Зрители, в свою очередь, оценили внешность героини публикации в комментариях под постом. «Как же прекрасно вы выглядите!», «Сразу видно, что вы счастливы», «Потрясающе!» — заявили они.

Ранее в январе подписчики раскритиковали блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша предстала перед пользователями сети в джинсах прямого кроя, ярко-розовом топе и укороченной куртке-бомбере оверсайз.