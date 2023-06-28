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01:53, 28 июня 2023Мир

Грузовик с тонной марихуаны перевернулся в Бразилии

В Бразилии перед военной полицией перевернулся грузовик с тонной марихуаны

Фото: Sergio Moraes / Reuters

На автостраде в бразильском муниципалитете Жуис-ди-Фора перевернулся грузовик с тонной марихуаны. Об этом сообщает портал G1.

По данным издания, 43-летний водитель потерял контроль после того, как заметил присутствие военнослужащих на проспекте Жуселину Кубичека. Когда транспортное средство опрокинулось, на дорогу вывалились 1235 брикетов марихуаны. Каждый из них весит один килограмм.

Водителя госпитализировали с незначительными травмами, после чего его арестовали за торговлю наркотиками. Отмечается, что еще до происшествия грузовик сопровождался полицией как подозрительный.

Ранее полиция Хабаровского края задержала местную жительницу, автомобиль которой съехал с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино, за перевозку наркотиков под водительским сиденьем и в муляже камня.

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    Марина Совина
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