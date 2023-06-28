Дорожным строителям захотели установить порог по импортной технике

«Ведомости»: долю импортной техники у дорожных строителей захотели ограничить до 70%

Дорожно-строительным компаниям захотели ограничить предельную долю имеющейся импортной техники до 70 процентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Министерство транспорта предложило ввести требование, согласно которому для участия в госзакупках дорожным строителям понадобится иметь в собственности либо в долгосрочной аренде или лизинге не менее 30 процентов техники, произведенной в России. Правила будут относиться к закупкам работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом ведомство хочет стимулировать импортозамещение. В данный момент доля машин иностранного производства в действующих парках некоторых подрядчиков находится на уровне 90 процентов и выше, при этом после введения западных санкций происходит постепенное замещение поставок техники из «недружественных стран» на китайскую и российскую. К 2030 году требуемую долю российской техники рассчитывают увеличить до 60 процентов.

Инициатива содержится в проекте постановления правительства № 2571 («О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Документ, находящийся на этапе предварительной разработки, направили на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли, Министерство строительства, Росавтодор, «Автодор», Государственную транспортную лизинговую компанию, «Ростех», а также в профильные ассоциации. Он должен будет вступить в силу с 1 января 2025 года.

Некоторые собеседники издания восприняли идею с установлением порога по импортной технике позитивно, однако другие отметили, что часть техники (например, бетоноукладчики) не производится в России либо ее выпуск (к примеру, ресайклеров и дорожных фрез) только начинает осваиваться, так что достигнуть доли в 30 процентов к 2025-му будет затруднительно. В связи с этим последние увидели необходимость в поддержке отечественных производителей дорожно-строительной техники, чтобы качество работ оставалось на должном уровне.

В июне стало известно, что в Москве разрешили строить объекты инфраструктуры в национальных парках с согласия кабмина. В их число вошли автодороги, мосты, дорожные сооружения, элементы обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и линий связи.