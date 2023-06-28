Выявлена польза прополиса для людей с ВИЧ

Biomedicine and Pharmacotherapy: прополис снизил уровень свободных радикалов

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (IBB-UNESP) в Бразилии выявили пользу прополиса для живущих с ВИЧ людей. Результаты работы опубликованы в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

В ходе исследования авторы изучили диетические и другие привычки, связанные со здоровьем, 40 участников с ВИЧ, половина из которых получала прополис в размере 500 миллиграммов в течение 90 дней.

Оказалось, что в группе, получавшей прополис, значительно снизился уровень малонового диальдегида в плазме крови — биомаркера окислительного стресса. Кроме того, у них немного увеличилось количество антиоксидантов, что говорит о сокращении свободных радикалов — частиц, повреждающих здоровые клетки и приводящие к старению.

В этой группе также не были зафиксированы побочные эффекты, а уровень магния (элемента, стимулирующего гомеостаз) в сыворотке крови повысился. В то же время не наблюдалось никаких изменений в питательных, метаболических или биохимических показателях.

Полученные данные согласовываются с выводами предыдущей работы, которая показала уменьшение окислительного процесса у пациентов с ВИЧ, которые принимают прополис. Теперь удалось определить, что при приеме этого вещества происходит увеличение пролиферации CD4+ Т-клеток, которые считаются основной мишенью вируса, и повышенная экспрессия важных компонентов иммунной системы и модуляторов воспаления.

Авторы отмечают необходимость дополнительных исследований, чтобы составить окончательные рекомендации по использованию прополиса для пациентов с ВИЧ.