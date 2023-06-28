Россиянам перечислили риски при покупке участка под строительство дома

Эксперты РБК: при покупке участка под строительство дома нужно проверять документы

Приобретение участка без подряда существенно сокращает расходы на строительство частного дома, однако чревато определенными рисками. Опрошенные РБК эксперты перечислили, с какими сложностями можно столкнуться при покупке земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Например, площадь или расположение участка могут не соответствовать указанным в документах. При этом иногда границы соседних участков накладываются друг на друга или вообще отсутствуют. В связи с этим эксперты советуют убедиться, что размеры земли соответствуют указанным на бумаге, и проверить, было ли проведено межевание. Если такая земля уже приобретена, можно согласовать границы с соседями или установить их в судебном порядке.

Еще один риск — приобрести участок с неверным видом разрешенного использования. Важно обратить внимание, что для строительства частного дома участок должен обозначаться как земля под ИЖС. Также частные дома разрешено строить на земле для ведения личного подсобного хозяйства и для ведения садоводства, рассказал руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Кроме того, купившему землю под ИЖС россиянину могут запретить строить на ней дом из-за подземной газовой трубы или водопровода. Сотрудник риелторской компании «ИНКОМ-Недвижимость» Татьяна Максимова посоветовала перед покупкой провести геологоразведку участка или обратиться в градостроительный департамент.

При покупке участка россиянин также рискует остаться без электричества, газа и водоснабжения. По словам Максимовой, застройщики часто обязуются провести коммуникации, но в дешевых проектах этого не делают. При покупке участка она посоветовала обратить внимание на то, чтобы рядом с ним были технические условия для строительства коммуникаций — например, инженерные сооружения для проведения электричества.

Также важно проверить личность продавца на отсутствие у него или у членов его семьи признаков банкротства. Необходимо прописать в договоре купли-продажи пункт, где продавец гарантирует отсутствие обременений (ареста, договора аренды, сервитута и другого).

Эксперты советуют обратить внимание на ипотечные риски в случае, если россиянин решил взять заем на покупку участка. Сейчас есть возможность взять ипотеку на строительство дома под льготную ставку до 8 процентов годовых. Однако дом нужно будет построить за год и отчитаться в этом перед банком. При самостоятельном строительстве же часто бывает так, что сроки затягиваются. Если заемщик не успеет в срок, банк увеличит ставку до рыночной (примерно 12 процентов), отметила эксперт отдела загородной недвижимости офиса «Миэль» Анна Почикаева.

В апреле в Подмосковье спрос на земельные участки под ИЖС вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость участков при этом выросла в среднем на 26 процентов, до 2,7 миллиона рублей. Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина объяснила эту тенденцию в том числе льготной программой кредитования для строительства домов собственными силами.