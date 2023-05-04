В Подмосковье резко вырос спрос на один тип недвижимости

Эксперт ЦИАН Лапшина: спрос на земельные участки под ИЖС в Подмосковье вырос на треть

В апреле 2023 года в Московской области спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос на треть по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. О резком повышении интереса к этому типу недвижимости рассказала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, пишет РИА Новости.

Специалистка отметила, что цены при этом выросли в среднем на 26 процентов, до 2,7 миллиона рублей. В «Авито Недвижимости» отмечают схожую динамику. По данным руководителя направления вторичной и загородной недвижимости Сергея Хахулина, спрос на участки для ИЖС вырос на 24 процента, а цены — на 18 процентов.

Такую тенденцию Лапшина объясняет в том числе наличием льготной ипотечной программы на строительство частных домов собственными силами — без привлечения профессиональных застройщиков. «Кроме того, рекордный рост цен на готовые дома и повышенный спрос прошлых лет привели к стремлению людей сэкономить и разбить затраты по времени, ведь покупка участка позволяет начать строительство дома позже, когда появятся средства на это. С другой стороны, на рынке часто отсутствуют подходящие варианты готовых домов, поэтому люди покупают участки, чтобы построить дом "под себя"», — добавила эксперт.

Лапшина добавила, что загородные дома в Московском регионе, наоборот, стали дешеветь — их средняя стоимость с начала 2023 года снизилась на 12 процентов, до 22,8 миллиона рублей. «После того как стоимость загородного жилья в столичном регионе достигла рекордно высоких значений в прошлом году, спрос покупателей частично сместился на соседние регионы, где уровень цен значительно ниже. В результате этого дома в Подмосковье стали постепенно дешеветь. Большую роль в динамике стоимости играет и изменение структуры предложения — снижается средняя площадь домов, находящихся в продаже, что приводит к сокращению средних цен», — пояснила специалистка.

Ранее стало известно, что главным критерием для россиян при выборе земельного участка в Подмосковье является его цена. В марте-апреле 2023 года доля запросов на покупку участка в Московской области, где главным фактором была его стоимость, составила 34,41 процента от всех обращений. Второе место среди главных критериев заняло наличие коммуникаций — для покупателей это было приоритетным в 14,66 процента случаях. Третьим по важности фактором оказалось наличие на участке дома — на соответствующие запросы пришлось 11,94 процента.