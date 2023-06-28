Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь Северной Корее

Сеул ввел санкции против гражданина России из-за причастности к военным программам КНДР

Республика Корея объявила о введении санкций против двух физических и двух юридических лиц в связи с их предполагаемой причастностью к военным программам производства и разработки вооружений Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Санкции Сеула направлены против Чхве Чон Гона, бывшего гражданина Южной Кореи, получившего российское гражданство, и двух компаний, которыми он владеет. Чон обвиняется в содействии незаконной финансовой деятельности КНДР в нарушение санкций Совета Безопасности ООН после получения российского гражданства. Также санкции введены против Сим Йона, представителя Северокорейского Торгового Банка во Владивостоке.

«Чой учредил подставную фирму "Ханэулан" для поддержки незаконной финансовой деятельности Северной Кореи с целью уклонения от санкций против Северной Кореи. Кроме того, он учредил торговую компанию "Эпсилон" для совместных инвестиций, владивостокским представителем северокорейского торгового банка "Чосон", который [также] находится под санкциями Совета Безопасности. Это первый случай в нашей деятельности, когда правительство было вынуждено ввести односторонние санкции против лица корейского происхождения», — отметили представители МИД Южной Кореи.

В декабре прошлого года сообщалось, что США, Япония и Корея ввели санкции против хакеров и компаний, связанных с КНДР. В санкционном списке Минфина США появились три новых имени: глава Департамента военной промышленности Северной Кореи Ю Джин, его заместитель Джун Иль Хо и экс-глава Главного политического бюро Корейской народной армии Ким Су Гиль. По мнению Вашингтона, эти люди сыграли решающую роль в разработке новых ракетных вооружений. При этом Евросоюз ввел против них санкции еще в апреле.