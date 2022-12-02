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08:23, 2 декабря 2022Мир

Раскрыты подробности новых санкций США против Северной Кореи

Bloomberg: США, Япония и Корея ввели санкции против хакеров и компаний, связанных с КНДР

Фото: Pixabay

Представители США, Японии и Южной Кореи раскрыли подробности новых санкционных мер против КНДР. Под санкции попали как чиновники, которые ответственные за проведение ядерной программы, так и хакеры, замешанные в отмывании денег и кибератаках с целью кражи криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

В санкционном списке Минфина США появились три новых имени: глава Департамента военной промышленности Северной Кореи Ю Джин, его заместитель Джун Иль Хо и экс-глава Главного политического бюро Корейской народной армии Ким Су Гиль. По мнению Вашингтона, эти люди сыграли решающую роль в разработке новых ракетных вооружений. Отмечается, что Евросоюз (ЕС) ввел против них санкции еще в апреле этого года.

МИД Южной Кореи, в свою очередь, объявил о санкциях в отношении семи лиц и восьми компаний, которые связаны с кибератаками и кражей средств в пользу правительства КНДР, все они уже находятся под санкциями США, введенными в период с января 2018 года по октябрь 2022 года.

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Япония ввела новые санкции на три организации и одно физическое лицо, в том числе на хакерскую группу Lazarus, также известную под названием New Romantic Cyber ​​Army Team, которая подозревается в проведении кибератак.

Ранее советник президент США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что США работают над новым пакетом санкций против КНДР. По его словам, США в свете северокорейских ракетных испытаний наращивают «трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности» с Японией и Южной Кореей, а также активизируют совместную работу разведывательных служб и налаживают «более тесное взаимодействие, направленное на обеспечение соблюдения санкций».

18 ноября КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.

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Дмитрий Сотак
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