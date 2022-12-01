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04:26, 1 декабря 2022Мир

США анонсировали новые санкции против КНДР

Советник Байдена Салливан заявил, что США работают над новым пакетом санкций против КНДР

Фото: Leah Millis / Reuters

США разрабатывают новый пакет санкций против КНДР. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего онлайн-выступления на конференции в Южной Корее. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть новый набор санкционных мер, который прорабатывается прямо сейчас», — заявил Салливан.

По его словам, США в свете северокорейских ракетных испытаний наращивают «трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности» с Японией и Южной Кореей, а также активизируют совместную работу разведывательных служб и налаживают «более тесное взаимодействие, направленное на обеспечение соблюдения санкций».

При этом советник Белого дома не уточнил, о каким санкционных мерах идет речь.

Он также отметил, что при этом США настроены на открытый диалог с КНДР и готовы ко встрече с северокорейскими властями без «предварительных договоренностей».

КНДР 18 ноября (4:14 по мск) осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.

Кроме того, 5 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.

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Марина Совина
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