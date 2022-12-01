США анонсировали новые санкции против КНДР

Советник Байдена Салливан заявил, что США работают над новым пакетом санкций против КНДР

США разрабатывают новый пакет санкций против КНДР. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего онлайн-выступления на конференции в Южной Корее. Его цитирует РИА Новости.

«У нас есть новый набор санкционных мер, который прорабатывается прямо сейчас», — заявил Салливан.

По его словам, США в свете северокорейских ракетных испытаний наращивают «трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности» с Японией и Южной Кореей, а также активизируют совместную работу разведывательных служб и налаживают «более тесное взаимодействие, направленное на обеспечение соблюдения санкций».

При этом советник Белого дома не уточнил, о каким санкционных мерах идет речь.

Он также отметил, что при этом США настроены на открытый диалог с КНДР и готовы ко встрече с северокорейскими властями без «предварительных договоренностей».

КНДР 18 ноября (4:14 по мск) осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.

Кроме того, 5 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.