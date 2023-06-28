Шойгу созвонился с начальником Генштаба ВС Ирана

Минобороны России сообщило о телефонном разговоре Шойгу и начальника Генштаба ВС Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженный сил (ВС) Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что между Сергеем Шойгу и Мохаммадом Багери состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.