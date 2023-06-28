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21:00, 28 июня 2023Среда обитания

Выявлена связь роста домашнего насилия с глобальным потеплением

The Guardian: увеличение среднегодовой температуры приводит к росту домашнего насилия

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Повышение среднегодовой температуры на один градус приводит к увеличению на 6,3 процента числа случаев физического и сексуального домашнего насилия. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованного JAMA Psychiatry.

В исследовании приняли участие почти 200 тысяч жительниц Индии, Пакистана и Непала в возрасте от 15 до 49 лет. Данные опрошенных о пережитом эмоциональном, физическом и сексуальном насилии за период с 2010 по 2018 год соотнесли с показателями колебаний температуры за тот же период. Так, в Индии с повышением температуры на градус произошло увеличение физического насилия на 8 процентов и сексуального насилия на 7,3 процента.

Исследователи обнаружили, что, хотя связанный с жарой рост насилия наблюдался у людей всех уровней достатка, сильнее он был у представителей малообеспеченных и сельских домохозяйств. Как объяснила индийская активистка Сунити Гарги, которая работала с комиссией штата Юта-Прадеш по делам женщин, высокие температуры, становясь все более распространенными, «вызывают огромный экономический стресс в семьях».

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«Если мужчина может мигрировать в другой штат, чтобы найти работу, это может помочь поддерживать огонь в доме, но когда он не может по какой-либо причине, его гнев и чувство бесполезности ложатся на жену», — сказала эксперт.

По словам Мишель Белл, профессора гигиены окружающей среды в Йельском университете и соавтора исследования, «появляется все больше доказательств того, что экстремальная жара может влиять на стресс, повышать уровень агрессии и усугублять психические заболевания», что оказывает влияние на организм в сочетании с социально-экономическими факторами.

Как сообщалось ранее, по данным ученых из Имперского колледжа Лондона, высокие температуры серьезно влияют на психику человека из-за изменения притока крови к мозгу и нарушения сна. При увеличении температуры выше 20 градусов Цельсия отмечается обострение психических расстройств, связанных с наркотиками, а также шизофрении, расстройств поведения и невротических расстройств — состояний, при которых человек испытывает агрессию и может нанести вред себе или окружающим.

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    Дмитрий Воронин
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