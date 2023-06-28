Визит европейских лидеров в Киев объяснили

Политолог Топорнин назвал визит президентов Польши и Литвы в Киев выражением поддержки

Визит президента Польши Анджея Дуды и литовского лидера Гитанаса Науседы в Киев — это выражение поддержки Украине западными союзниками. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Этот визит олицетворят поддержку Украины. Я не думаю, что Польша и Литва могут поставить какие-то партии новейших вооружений и большое количество боеприпасов. Они не обладают возможностями, как другие ведущие страны НАТО. Но партнеры оказывают очень серьезную политическую поддержку, всегда выступают в авангарде любых инициатив с целью поддержать Украину, ее президента и народ в противостоянии с Россией. Естественно, что они будут выдвигать различные инициативы, которые направлены на усиление военных поставок, поставок боеприпасов, поставок техники», — объяснил политолог.

Украине важна такая поддержка — постоянно чувствовать поддержку союзников. Такие визиты укрепляют уверенность Украины, что ее не бросят один на один с Россией и будут поддерживать до конца Николай Топорнин политолог

28 июня Анджей Дуда и Гитанас Науседа прибыли с необъявленными визитами в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить ситуацию на поле боя и повестку предстоящего саммита НАТО.