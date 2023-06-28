Президент Литвы прибыл на Украину

Президент Литвы Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила администрация главы государства.

Сообщается, что литовский лидер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры о членстве Украины в ЕС, а также помощь стране со стороны Литвы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на данном этапе конфликта. Одним из главных оснований для вступления страны в альнс он считает имеющийся у Киева эксклюзивный опыт вооруженного противостояния с Россией.