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09:49, 28 июня 2023Бывший СССР

Президент Литвы прибыл на Украину

Президент Литвы Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила администрация главы государства.

Сообщается, что литовский лидер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры о членстве Украины в ЕС, а также помощь стране со стороны Литвы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на данном этапе конфликта. Одним из главных оснований для вступления страны в альнс он считает имеющийся у Киева эксклюзивный опыт вооруженного противостояния с Россией.

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    Алевтина Запольская
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