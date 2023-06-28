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14:13, 28 июня 2023Мир

Президент Польши прибыл в Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев, где проведет переговоры с Зеленским
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте польского президента.

«Визит в Киев и переговоры с Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции в Украине, а также консультациями по поводу текущей ситуации на поле боя», — говорится в заявлении. Главы государств также обсудят подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

Польский лидер приехал на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В сообщении о визите Дуды отмечается, что «президенты Польши и Литвы хотят послать четкий сигнал солидарности и непоколебимой поддержки Киева».

25 июня Зеленский и Дуда провели телефонные переговоры. Политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и «положение дел на поле боя».

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    Семен Александров
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