Президент Польши прибыл в Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев, где проведет переговоры с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте польского президента.

«Визит в Киев и переговоры с Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции в Украине, а также консультациями по поводу текущей ситуации на поле боя», — говорится в заявлении. Главы государств также обсудят подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

Польский лидер приехал на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В сообщении о визите Дуды отмечается, что «президенты Польши и Литвы хотят послать четкий сигнал солидарности и непоколебимой поддержки Киева».

25 июня Зеленский и Дуда провели телефонные переговоры. Политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и «положение дел на поле боя».