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23:27, 25 июня 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с президентом Польши ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский обсудил с президентом Польши ситуацию вокруг ЗАЭС и последние события в России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политики ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также последние события в России «и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию в регионе».

Украинский лидер отметил, что рассказал главе Польши о «положении дел на поле боя».

23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Ранее Зеленский вновь сообщил о возможности теракта на ЗАЭС. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы республики очередной ложью.

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    Марина Совина
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