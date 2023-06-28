Захарова сыронизировала над оговоркой Байдена про поражение Путина в войне в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram оговорку президента США Джо Байдена о том, что его российский коллега Владимир Путин проигрывает войну в Ираке.

Захарова процитировала слова Байдена. «Точно в Ираке? Может, все-таки во Вьетнаме?», — сыронизировала российский дипломат.

Ранее Байден оговорился и заявил о поражении Путина в войне в Ираке. Так он ответил на вопрос о том, ослабил ли российского лидера военный мятеж главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня.