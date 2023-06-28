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20:53, 28 июня 2023Наука и техника

В США назвали «несущую хаос» для ВСУ российскую машину

19FortyFive: российская машина «Земледелие» несет хаос для ВСУ

Российская машина дистанционного разминирования «Земледелие» несет хаос для наступающих бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Себастьян Роблин.

Автор материала назвал российскую машину представляющей угрозу для украинского контрнаступления.

«Она могла сыграть роль в печально известной бронетанковой атаке мощной 47-й механизированной бригады ВСУ, которая произошла в начале июня под Малой Токмачкой. В результате неудачного боя украинцами было брошено несколько танков Leopard и шестнадцать боевых машин Bradley», — пишет Роблин.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для 19FortyFive назвал «Ланцет» эффективным средством массового уничтожения военной техники ВСУ.

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    Иван Потапов
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