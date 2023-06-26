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16:01, 26 июня 2023Наука и техника

В США назвали «Ланцет» массовым убийцей техники ВСУ

19FortyFive: российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал массовым убийцей военной техники ВСУ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Ланцет», который применяют в ходе специальной военной операции, стал массовым убийцей военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О возможностях дрона рассказал обозреватель Питер Сучиу в материале для американского издания 19FortyFive.

Сучиу отметил, что Российская армия успешно обороняется от наступающих подразделений ВСУ. «Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA "Ланцет", беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут», — пишет он.

Он назвал «Ланцет» простой, но смертоносной платформой. Аппарат с двумя X-образными крыльями весит 12 килограммов и несет полезную нагрузку массой три килограмма.

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Ранее издание The Drive писало, что украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили российским беспилотником «Ланцет».

В апреле военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что «Ланцет» опасен для ВСУ из-за бесшумной работы. По его словам, это затрудняет обнаружение аппарата средствами ПВО.

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