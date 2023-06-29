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12:50, 29 июня 2023Забота о себе

Названа идеальная разница в возрасте между романтическими партнерами

Психотерапевт Тоби Ингхэм предложил подсчитать идеальную разницу в возрасте по формуле

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Слишком большая разница в возрасте между романтическими партнерами на практике приводит к трудностям и конфликтам, считает психотерапевт Тоби Ингхэм. Его мнение приводит издание Metro.

Специалист подчеркнул, что трудно назвать идеальную разницу в возрасте для построения счастливых отношений. По его словам, чтобы подсчитать наименьший допустимый возраст партнера, обычно рекомендуют разделить количество своих лет на два и прибавить к результату семь. Ингхэм признал, что эта формула могла устареть, поскольку в последние годы социальный акцент сместился от осуждения неравных браков на их нормализацию.

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Психотерапевт предупредил, что на практике люди из разных поколений, решившиеся на отношения, часто сталкиваются с проблемами и конфликтами. Темой для разногласий может стать вопрос планирования семьи, когда младший партнер хочет иметь ребенка, а старший отказывается, поскольку у него или у нее уже есть дети. Также психотерапевт предложил заранее подумать о необходимости принимать и поддерживать партнера, у которого начнут появляться заметные признаки старения.

Ранее ученые установили, что пары с разницей до трех лет имеют более крепкие отношения и легче справляются с жизненными трудностями. При этом, по данным исследования, супруги с большой разницей в возрасте менее удовлетворены своим браком.

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    Екатерина Улитина
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