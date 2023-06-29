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05:13, 29 июня 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили два опорных пункта ВСУ

РИА Новости: российские артиллеристы группировки «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Российские артиллеристы группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три 120-миллиметровых миномета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

По его словам, российские военные уничтожили опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, уничтожили около 10 единиц военной техники противника, а также ликвидировали специальную группу сил специальных операций ВСУ.

28 июня стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.

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    Марина Совина
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