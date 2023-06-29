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16:35, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине заочно приговорили губернатора Запорожья к 15 годам тюрьмы

На Украине суд приговорил врио губернатора Запорожья Балицкого к 15 годам тюрьмы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Украине суд приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Балицкого признали виновным в организации референдума о присоединении к России в регионе, а также в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.

Ранее СБУ предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией и государственной измене восьми россиянам, среди которых глава Минтранса Крыма и мэр Северодонецка.

Кроме того, на Украине заочно обвинили гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова. По данным СБУ, он предоставлял гражданские самолеты для переброски российских войск на Украину.

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    Алевтина Запольская
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