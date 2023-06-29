Невеста богатейшего человека в мире снялась в бикини за четыре тысячи рублей

53-летняя невеста Безоса Лорес Санчес снялась в вязаном дешевом бикини бренда Tezenis

Американская репортерша Лорес Санчес и возлюбленная богатейшего человека в мире Джеффа Безоса снялась в дешевом бикини. На соответствующее фото обратило внимание издание PageSix.

Журналисты отметили новый снимок 53-летней предполагаемой невесты миллиардера, которым она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На размещенном кадре телезвезда предстала в вязаном раздельном купальнике итальянского бренда Tezenis, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов. При этом известно, что стоимость данного плавательного костюма составляет 54 доллара (4,6 тысячи рублей).

Помимо этого женщина примерила белую удлиненную рубашку и солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила прической с собранными наверх волосами. «Лето без фильтров», — подписала она пост.

Ранее в июне 53-летнюю невесту Безоса заметили в бикини на яхте за 42 миллиарда рублей. Папарацци запечатлели предполагаемую возлюбленную предпринимателя на борту судна в бикини черного цвета. Знаменитость отдыхала на шезлонге в солнцезащитных очках.

