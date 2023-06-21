53-летнюю невесту Безоса заметили в бикини на яхте за 42 миллиарда рублей

53-летнюю невесту Безоса Лорес Санчес заметили в бикини на яхте Koru за 42 млрд рублей

Американскую репортершу Лорес Санчес заметили на суперъяхте Koru, которая принадлежит ее возлюбленному, основателю Amazon Джеффу Безосу. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю предполагаемую невесту предпринимателя на борту судна в бикини черного цвета. Знаменитость отдыхала на шезлонге в солнцезащитных очках. При этом ее волосы были распущены, а из аксессуаров на журналистке были браслет и небольшие серьги.

Согласно материалу, телезвезду сфотографировали на яхте стоимостью 500 миллионов долларов (42 миллиарда рублей). На данный момент пара отдыхает на юге Франции.

Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном. Данное транспортное средство — одна из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.

В мае папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что цена судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.