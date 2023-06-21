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04:02, 21 июня 2023Ценности

53-летнюю невесту Безоса заметили в бикини на яхте за 42 миллиарда рублей

53-летнюю невесту Безоса Лорес Санчес заметили в бикини на яхте Koru за 42 млрд рублей

Фото: Eliotpress / Legion-media

Американскую репортершу Лорес Санчес заметили на суперъяхте Koru, которая принадлежит ее возлюбленному, основателю Amazon Джеффу Безосу. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю предполагаемую невесту предпринимателя на борту судна в бикини черного цвета. Знаменитость отдыхала на шезлонге в солнцезащитных очках. При этом ее волосы были распущены, а из аксессуаров на журналистке были браслет и небольшие серьги.

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Согласно материалу, телезвезду сфотографировали на яхте стоимостью 500 миллионов долларов (42 миллиарда рублей). На данный момент пара отдыхает на юге Франции.

Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном. Данное транспортное средство — одна из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.

В мае папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что цена судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.

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    Карина Черных
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