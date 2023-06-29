Россиянам назвали пять главных причин выпадения волос

Трихолог Спиридонов объяснил, что облысение связано с генетической предрасположенностью

Врач-трихолог Олег Спиридонов назвал россиянам пять главных причин облысения. Его комментарий публикует издание «Вечерняя Москва».

Доктор объяснил, что в процессе потери волос играет роль гормон дигидротестостерон, из-за избытка которого сжимаются фолликулы, а новые волосы перестают расти. Помимо этого, он уточнил, что истончение локонов, как правило, связано с генетической предрасположенностью.

Еще одной причиной выпадения волос, по мнению специалиста, является очаговая алопеция, которая вызвана аутоиммунным заболеванием. Спиридонов пояснил, что в результате этой патологии волосы осыпаются со всех частей тела, поскольку иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, и они перестают функционировать.

Кроме того, изменения во внешнем виде у женщин также происходят из-за гормональных сбоев во время беременности или менопаузы. В заключение трихолог сообщил, что стрессы и строгие диеты, вызывающие дефицит основных витаминов, пагубно влияют на состояние прядей.

Ранее россиянкам назвали приводящую к облысению популярную летнюю прическу. Российский трихолог Юлия Нагайцева заявила, что спровоцировать выпадение волос могут тугие пучки, которые становятся особенно актуальны в теплое время года.