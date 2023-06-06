Россиянкам назвали приводящую к облысению популярную летнюю прическу

Трихолог Юлия Нагайцева заявила, что тугие пучки приводят к выпадению волос

Российский трихолог Юлия Нагайцева назвала приводящую к облысению популярную летнюю прическу. Ее комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, спровоцировать выпадение прядей могут тугие пучки, которые становятся особенно актуальны в теплое время года. «Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению [волос]», — заявила собеседница издания.

В то же время специалистка призвала использовать шелковые резинки или заколки-крабы, чтобы избежать излишнего механического воздействия на волосы. При этом мужчинам летом она порекомендовала делать короткие стрижки.

Ранее парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку в уходе. Так, специалистка призвала своевременно чистить расчески. По ее словам, в них скапливаются остатки средств для создания причесок, пыль, омертвевшие клетки и естественные масла кожи головы.