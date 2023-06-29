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15:15, 29 июня 2023Россия

Россиянка обвинила школьников в травле своего сына за поддержку СВО

В Крыму мать семиклассника обвинила других учеников в травле своего сына за поддержку СВО

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Жительница Ленинского района Крыма обвинила учеников одной из местных школ в травле ее сына-семиклассника. Причиной этому, по ее словам, послужило том, что мальчик поддерживает проведение специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Женщина рассказала, что заметила странности в поведении своего ребенка. После разговора с сыном она выяснила, что мальчика травят старшеклассники: толкают, обзывает, не дают прохода. Поводом якобы послужил статус на страничке мальчика в одной из социальных сетей.

По словам россиянки, побеседовавший со школьниками инспектор ПДН не нашел в их действиях ничего уголовно наказуемого. После этого к психологическому насилию над мальчиком присоединились его одноклассники, отметила она. Руководство учебного заведения не считает происходящее ненормальным и называет сложившуюся ситуацию «мальчишескими разборками», утверждает мать школьника.

Ранее житель Екатеринбурга отругал школьника за то, что тот вышел на улицу в шапке с Z-символикой. Узнав о случившемся, родители мальчика написали заявление в полицию, в котором попросили привлечь мужчину за дискредитацию армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после того, как ему сделали замечание.

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    Алан Босиков
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