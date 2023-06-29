Доказана польза сырной диеты в лечении психики

В ЧелГУ доказали эффективность сыротерапии против ПТСР

Команда российских ученых из Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) доказали пользу сырной диеты в лечении психики. В частности, сыротерапия оказалась эффективной против синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников ЧелГУ.

В ходе экспериментах на крысах, которые соответствовали людям с ПТСР, специалисты добавляли в рацион подопытных сыры твердых и зрелых сортов в течение двух недель. В контрольной группе животных кормили обычной диетой. Авторы обнаружили, что у крыс, питавшихся обычным кормом, фиксировалась повышенная тревожность. В то же время в гиппокампе таких испытуемых снижались показатели дофамина и серотонина.

В группе, употреблявшей сыр, снизилось проявление тревожности и увеличилась концентрация дофамина. Также у мышей на сырной диете повысилась активность генов, регулирующих производство нейротрофинов — белковых факторов пластичности нейронов.

ПТСР — это тяжелое психическое расстройство, вызванное травматичным событием. Такое состояние может привести к проблемам сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и иммунной систем. Одной из современных проблем ПТСР — низкая эффективность лекарственных препаратов.