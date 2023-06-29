В России высказались о причинах отражения контрнаступления ВСУ

Депутат Спиридонов: высокий уровень готовности ВС РФ помог отразить контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ были с первого дня готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Так депутат объяснил успех России в отражении наступательной военной кампании Украины. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Большую роль здесь играют первые успехи при контрнаступлении, когда наши военные поняли, что они отбивают наступление. Инициатива на нашей стороне, но у противника пока остаются большие резервы, в том числе и новой техники, которую они берегут. Замечу, что враг пытается менять тактику, но пока это не дает никакого результата», — заявил парламентарий.

Почему наши войска так успешно отражают контрнаступление? Министерство обороны РФ и наши боевые части тоже готовили укрепрайоны, эшелонированные линии обороны, формировались резервные части, которые оперативно направляются в зону удара противника, а собственные войсковые части проходили подготовку Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Он также подчеркнул, что подготовка к проведению контрнаступления ВСУ проводилась на Украине в течение нескольких месяцев и, по его словам, подразумевала договоренности с США и странами ЕС о поставке тяжелой техники.

«Техника долго накапливалась, готовились подразделения украинских войск, которые проходили тренировку на территории западных государств, было передано огромное количество техники. Думаю, трудно подсчитать точное ее количество. У нас есть информация о потерях врага в период контрнаступления — это более 250 танков и около 800 бронемашин. Эту информацию озвучил и президент нашей страны в своем выступлении», — подчеркнул Спиридонов.

Стоит отметить, что значительная ее (уничтоженной техники ВСУ — прим. «Ленты.ру») часть — это импортная техника. Как бы украинцы ее ни берегли, (...) российские бойцы ее прекрасно уничтожают. Мы все видели кадры горящих [танков] Leopard и бронемашин Bradley Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что с момента начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства добавил, что на ключевом для Киева ореховском направлении за последние семь дней ВСУ потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк и 102 бронемашины.

До этого российский лидер заявлял, что у Украины нет шансов на успех в контрнаступлении: причиной этому, по словам Путина, служат мужество и героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о недостигнутых Киевом целях наступления.