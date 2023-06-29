Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:20, 29 июня 2023Экономика

В России снизилась добыча газа

«Ъ»: добыча газа за май в России снизилась на 11,4%

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России ускорилось снижение добычи газа — в мае производство газа упало на 11,4 процента, до 50,2 миллиарда кубометров, а с начала года добыча снизилась на 10,4 процента, до 285,2 миллиарда кубометров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, именно у «Газпрома» в мае добыча снизилась быстрее всего — сразу на 24,4 процента, до 28,8 миллиарда кубометров. В первом квартале года добыча компании составила 179,75 миллиарда кубометров, упав на 19,3 процента. Отмечается, что сокращение добычи «Газпромом» отражает снижение экспорта в Европу.

«Газпром нефть» уменьшила добычу на 14,5 процентов в мае, до 2,5 миллиардов кубометров, за пять месяцев производство составило 11,9 миллиарда кубометров (снижение на 17,8 процента год к году).

Ранее в Польше заявили о сохранившейся зависимости от российского газа. В апреле газета Rzeczpospolita писала, что страна остается крупнейшим в Европейского союзе покупателем российского сжиженного углеводородного газа и увеличивает объем импорта.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Береговая охрана США нашла останки погибших на батискафе «Титан». Что известно о поисках жертв крушения?
    Россиянин изнасиловал и попытался убить падчерицу
    В Госдуму внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции
    В России снизилась добыча газа
    В российском регионе нашли тело пропавшего мальчика
    Психолог объяснила любовь некоторых женщин к годящимся в отцы мужчинам
    В ЕС призвали возобновить диалог с Москвой и не уступать требованиям Зеленского
    Футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов
    Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ
    Оценены шансы Трампа в суде против обвинившей его в изнасиловании журналистки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.