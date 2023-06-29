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09:16, 29 июня 2023Спорт

Хоккеиста сборной России Мичкова выбрали на драфте НХЛ

«Филадельфия Флайерс» выбрала хоккеиста сборной России Мичкова на драфте НХЛ

Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» выбрал игрока сборной России Матвея Мичкова на предсезонном драфте под седьмым номером в первом раунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония проходит в Нэшвилле с 29 по 30 июня. «Думаю, что скоро приеду в НХЛ, это моя мечта. Это много значит для меня, и моя мечта — Кубок Стэнли», — заявил Мичков ESPN.

Мичков — воспитанник пермского «Молота». Его контракт со СКА действует до конца сезона-2025/2026.

18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.

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    Алексей Гусев
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