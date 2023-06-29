Хоккеиста сборной России Мичкова выбрали на драфте НХЛ

«Филадельфия Флайерс» выбрала хоккеиста сборной России Мичкова на драфте НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» выбрал игрока сборной России Матвея Мичкова на предсезонном драфте под седьмым номером в первом раунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония проходит в Нэшвилле с 29 по 30 июня. «Думаю, что скоро приеду в НХЛ, это моя мечта. Это много значит для меня, и моя мечта — Кубок Стэнли», — заявил Мичков ESPN.

Мичков — воспитанник пермского «Молота». Его контракт со СКА действует до конца сезона-2025/2026.

18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.