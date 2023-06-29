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05:50, 29 июня 2023Мир

В Букингемском дворце снизили температуру из-за цен на энергоносители

Telegraph: в Букингемском дворце понизили температуру из-за роста цен на энергоносители

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Букингемском дворце понизили температуру на фоне роста цен на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о финансах Британской королевской семьи.

Отмечается, что во время зимы члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре 19 градусов, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше.

При этом старинные газовые лампы больше не используют, их хотят заменить на электрические. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III.

Издание пишет, что в прошлом году расходы короля оказались выше заработка, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.

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    Марина Совина
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