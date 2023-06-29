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08:43, 29 июня 2023Мир

В ЕС обсудят новые меры поддержки Украине в ходе саммита

Reuters: 29 июня лидеры стран ЕС обсудят поддержку Украины на фоне мятежа в России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На саммите лидеров стран ЕС, назначенном на 29 июня, новые меры военной и экономической поддержки Украины на фоне мятежа в России станут главной темой для обсуждения. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.

На саммите также будет присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, который собирается обсудить с европейскими представителями дальнейшие действия по углублению сотрудничества альянса и ЕС.

«В этих обстоятельствах мы еще больше подтвердим нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством стабильной финансовой и военной помощи», — написал глава Совета ЕС Шарль Мишель в пригласительном письме по случаю саммита.

В проекте выводов саммита также говорится, что страны ЕС «готовы внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, чтобы помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предрек, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО. «Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО», — сказал украинский лидер.

С этим согласилась Чехия, подчеркнув, что Киев должен получить гарантии, что процесс запустится одновременно с окончанием специальной военной операции. В Германии также выразили солидарность с НАТО и заявили, что Киев сам понимает нынешние политические реалии и сам признает, что сейчас не имеет шансов на немедленное вступление Украины в состав альянса.

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    Виктория Кондратьева
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