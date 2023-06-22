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14:07, 22 июня 2023Мир

Шольц высказался об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: Украина сама признала, что сейчас не имеет шансов на вступление в НАТО

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Киев понимает нынешние политические реалии и сам признает, что сейчас не имеет шансов на немедленное вступление Украины в состав альянса НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает телеканал ZDF.

«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — заявил политик, при этом добавив, что поддерживает всеобъемлющие гарантии безопасности НАТО для Украины.

Ранее Шольц заявил, что гражданская и военная помощь Киеву со стороны Берлина составляет 16,8 миллиарда евро. «Мы вторые по объемам поддержки после США», — подчеркнул он. По его словам, западные страны поставляют Украине танки, средства противовоздушной обороны (ПВО) и амуницию — все, в чем нуждается республика в данный момент.

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    Виктория Кондратьева
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