Шольц высказался об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: Украина сама признала, что сейчас не имеет шансов на вступление в НАТО

Киев понимает нынешние политические реалии и сам признает, что сейчас не имеет шансов на немедленное вступление Украины в состав альянса НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает телеканал ZDF.

«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — заявил политик, при этом добавив, что поддерживает всеобъемлющие гарантии безопасности НАТО для Украины.

Ранее Шольц заявил, что гражданская и военная помощь Киеву со стороны Берлина составляет 16,8 миллиарда евро. «Мы вторые по объемам поддержки после США», — подчеркнул он. По его словам, западные страны поставляют Украине танки, средства противовоздушной обороны (ПВО) и амуницию — все, в чем нуждается республика в данный момент.