Шольц назвал объем выделенной Украине помощи

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин выделил Киеву 16,8 миллиарда евро

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гражданская и военная помощь Киеву со стороны Берлина составляет 16,8 миллиарда евро. Трансляция выступления ведется на сайте бундестага.

«Мы вторые по объемам поддержки после США», — подчеркнул он.

По его словам, западные страны поставляют Украине танки, средства противовоздушной обороны (ПВО) и амуницию — все, в чем нуждается республика в данный момент.

В то же время Шольц подчеркнул, что Германия должна ориентироваться и на собственные интересы, обеспечивая защиту «свободы и благосостояния в столь сложные времена».

Ранее Шольц заявил, что странам Запада стоит учитывать такой вариант, что специальная военная операция на Украине затянется на долгий срок, и в соответствии с этим корректировать внешнюю политику. Он отметил, что Берлин будет «поддерживать Украину, сколько потребуется».