В ЕС призвали возобновить диалог с Москвой и не уступать требованиям Зеленского

Депутат ЕП Мариани призвал ЕС возобновить диалог с Москвой и не уступать требованиям Киева

Европейский союз (ЕС) должен возобновить диалог с Россией и не уступать требованиям Киева. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвал депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

По словам политика, как и все организации, оказывающие Украине безвозмездную поддержку, Евросоюз воспринял ситуацию вокруг попытки вооруженного мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина как «божий дар». «Для Брюсселя это была возможность замалчивать нынешний провал украинского контрнаступления, несмотря на то, что оно финансировалось европейскими налогоплательщиками», — отметил Мариани.

Евродепутат подчеркнул, что наиболее влиятельные государства-члены ЕС — Франция и Германия — должны убедить остальных участников объединения сменить политический курс, прекратив следовать указкам Вашингтона и уступать каждому требованию президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в интересах Евросоюза возобновить серьезный диалог с Москвой, а потому президент Франции Эммануэль Макрон прав в своем порыве принять участие в саммите БРИКС в августе. Однако Мариани отметил, что Россия выступает против участия французского лидера из-за его участия в «политике неповиновения» по отношению к Москве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не сделали серьезных предложений по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, Москва была готова рассмотреть подобные инициативы по решению украинского конфликта, однако «идет только болтовня».

23 июня Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром следующего дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях. Однако после переговоров мятежники согласились, по словам главы ЧВК Евгения Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.