Лавров оценил предложения по решению конфликта фразой «идет только болтовня»

Лавров: Запад не сделал серьезных предложений по урегулированию конфликта на Украине

Страны Запада не сделали серьезных предложений по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Москва была готова рассмотреть любые серьезные предложения по решению украинского конфликта. «Таковых мы не видели. Идет только, по большому счету, болтовня о том, что вот план [президента Украины Владимира] Зеленского, сейчас они хотят созвать какой-то "форум мира" без участия России», — отметил Лавров.