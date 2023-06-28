МИД России рассказал об открытости Путина к диалогу с Западом

Лавров: Владимир Путин не стал бы отказываться от конкретных предложений диалога с Западом

Президент России Владимир Путин не стал бы отказываться от конкретных предложений диалога с Западом по Украине. Об открытости российского лидера к контактам рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что серьезных предложений ни от кого не поступало. «Долгие месяцы то канцлер Германии Олаф Шольц, то президент Франции Макрон многократно заявляют угрожающе: "Я собираюсь позвонить Путину". Но если ты хочешь позвонить, ты просто позвони. Зачем это объявлять в микрофон?» — добавил он.

Министр заявил, что все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным просто недостойны уважения. «Если ты заинтересован в разговоре, никогда президент России не будет отказываться от такого контакта», — заверил Лавров.

Он также заявил о последствиях затягивания мирного урегулирования для Украины. По его словам, чем дольше Киев и Запад тянут с мирным урегулированием, тем сложнее будет потом договариваться.