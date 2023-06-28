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16:46, 28 июня 2023Мир

Лавров заявил о последствиях затягивания мирного урегулирования для Украины

Лавров: чем дольше Киев тянет с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Чем дольше Украина и Запад тянут с мирным урегулированием, тем сложнее будет потом договариваться. С таким заявлением выступил в ходе интервью программе «Большая игра» министр иностранных дел России Сергей Лавров, запись интервью опубликована на сайте МИД РФ.

«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что вместе с КНР Москва предлагает международному сообществу конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада.

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