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13:45, 29 июня 2023Мир

В Финляндии заявили о необходимости укреплять границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Орпо: стране необходимо укреплять границу с Россией

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что стране необходимо продолжить укреплять границу с Россией. Его слова приводит ТАСС.

При этом премьер признал, что сейчас обстановка на финско-российской границе нормальная, однако считает, что стране «нужна более сильная внешняя граница». По мнению Орпо, укреплять ее следует с членами Евросоюза (ЕС).

Ранее Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России. По словам Орпо, вопрос, как лучше всего успокоить опасения местных жителей об усиливающейся российской агрессии, становится приоритетом политики безопасности.

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    Варвара Кошечкина
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