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09:07, 22 июня 2023Мир

Финляндия захотела вооружиться против России

Politico: Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России. Об этом сообщает Politico.

Двадцать жителей собрались возле российского консульства, чтобы выразить обеспокоенность из-за того, что Россия якобы может сосредоточить свое внимание на Аландских островах, территории, милитаризация которой в настоящее время запрещена согласно международным соглашениям.

Бывший глава финской разведки генерал-майор Пекка Товери заявил, что демилитаризация Аландских островов должна быть прекращена. «Это облегчит нам реагирование в случае необходимости и повысит безопасность аландцев и остальных из нас, если ситуация ухудшится», — подчеркнул он.

Новый глава правительства Петтери Орпо отметил, что вопрос, как лучше всего успокоить опасения местных жителей об усиливающейся российской агрессии, становится приоритетом политики безопасности.

В ночь с на 1 мая 2023 года в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. Отмечалось, что зданию консульства был нанесен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

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    Семен Александров
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